Son Dakika...Adalet Bakanı Gül: Kimyasal hadım gündeme gelebilir



KİMYASAL HADIM VE İDAM



BAKANLAR KURULU SONRASI AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Serap Belovacıklı

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, çocuklara cinsel istismar konusundaki soruya, "Sorunun çözümüyle ilgili bir çok başlıklar var. Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirdik. Tüm bunlarla ilgili Başbakan Yardımcımız başkanlığında, Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurduk. Tüm tedbirler, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken tüm adımları masaya yatırıp değerlendireceğiz. Ceza Kanunları’nda artırımlar yapıldı. Özgecan cinayetinden sonra, sonraki gelişmelerde yapıldı" ifadelerini kullandı.Kimyasal hadım, idam cezası gibi cezaların istendiğini soran gazeteciye Gül, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu" dedi.İdam talebine ilişkin soruya ise Gül, "Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır" şeklinde konuştu.İttifakta hem AK Parti hem MHP’ye oy verilmesine ilişkin soruya Gül, "Bunların hepsini yarın açıklayacağız. Siyasi partilerin sandıkta çıkan oyun hiçbirinin zayi olmayacağı, seçme hakkının hiçbir şekilde halel edilmeyeceği düzenleme yapıldı" açıklamasında bulundu.da "Hadım da görüşülecek" ifadelerini kullandı.Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuğun cinsel istismarına karşı 6 bakanlı komisyon kurulduğunu söylemişti. Bozdağ, "Hükümetimiz bünyesinde ilave tedbirler için 6 bakandan oluşan komisyon oluşturuldu. Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir. Çocuklarıma dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz. Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocuklarımızın istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyutu var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.