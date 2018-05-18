Adalet Bakanlığı personel alımı geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül söz konusu alımlar ile ilgili konuşmasında yakın zamanda ilanın duyurulacağını belirtmişti. İstihdamı yapılacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyelerinde istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı 14 bin personel alımı başvuru şartları araştırılırken, 16 bin personel alımı için kadrolar da belli olmaya başladı. Adalet Bakanlığı, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 14 bin sözleşmeli personel alacak. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri açıklandı mı? 14 bin personelde hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Bakan Gül, kadro alımını şöyle duyurdu:

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz. Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz.

Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE 15 bin memur alımı gerçekleştirecektir. Peki alımlar hangi pozisyonlar için yapılacak? Buna göre alımların hangi pozisyonlar için ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat eski alımlara göre infaz koruma memuru İKM gardiyan, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen vb. gibi pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır. Peki alımlar ne zaman yapılacak?