Son dakika! Adana'da cami inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Adana'da devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

13 Şubat 2018, Salı 17:49
Son dakika! Adana'da cami inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Adana’da inşaat halindeki bir camide meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi’nde inşaat halindeki Hacı Ali Hıradağı Camisi’nin kubbe bölümünde çalışma yapıldığı sırada iskelede çökme meydana geldi.



Olayda yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralanan işçilerin isimleri Ahmet Yılanlı, Mehmet Erciyes ve Cevdet Ergül olarak açıklandı.


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