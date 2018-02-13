Son dakika! Adana'da cami inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Yusuf Cevahir

Adana’da inşaat halindeki bir camide meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi’nde inşaat halindeki Hacı Ali Hıradağı Camisi’nin kubbe bölümünde çalışma yapıldığı sırada iskelede çökme meydana geldi.Olayda yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yaralanan işçilerin isimleri Ahmet Yılanlı, Mehmet Erciyes ve Cevdet Ergül olarak açıklandı.