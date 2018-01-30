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Son dakika... Adana’da Furkan Vakfı'na eş zamanlı operasyon... 20 gözaltı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında vakfın başkanı Alparslan Kuytul da dahil 20 kişi olduğu iddia ediliyor

30 Ocak 2018, Salı 09:40
Son dakika... Adana’da Furkan Vakfı'na eş zamanlı operasyon... 20 gözaltı var
Ekipler,Adana’daki Furkan Vakfı'na genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.



Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


NİSAN AYINDA İZİNSİZ GÖSTERİ YAPMIŞLARDI


Merkezi Adana'da olan Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Adana'daki Atatürk Parkı'nda toplanmıştı. 200 kişilik gruba polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapmakta ısrar eden grup zaptedilemeyince Çevik Kuvvet ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına almıştı, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi de Adana Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınmıştı.


FURKAN VAKFI'NIN KURUCUSU ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Furkan Hareketinin manevi lideri olan Alparslan Kuytul 20 Ağustos 1965 Adana doğumludur. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El- Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Furkan Vakfı günümüzde 35'ten fazla şehirde ve yurtdışında da faal durumdadır.

Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.


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