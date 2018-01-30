Son dakika... Adana’da Furkan Vakfı'na eş zamanlı operasyon... 20 gözaltı var

Ekipler,Adana’daki Furkan Vakfı'na genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.
Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.
Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
NİSAN AYINDA İZİNSİZ GÖSTERİ YAPMIŞLARDI
Merkezi Adana
'da olan Furkan Vakfı
üyeleri, Kutlu Doğum Haftası
nedeniyle açıklama yapmak üzere Adana
'daki Atatürk Parkı
'nda toplanmıştı. 200 kişilik gruba polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapmakta ısrar eden grup zaptedilemeyince Çevik Kuvvet
ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına almıştı, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi de Adana Devlet Hastanesi
'ne tedaviye alınmıştı.
Furkan
FURKAN VAKFI'NIN KURUCUSU ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Hareketinin manevi lideri olan Alparslan Kuytul
20 Ağustos 1965 Adana
doğumludur. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır
'ın El- Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku
bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur.
1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
'nı kurdu. Furkan Vakfı günümüzde 35'ten fazla şehirde ve yurtdışında da faal durumdadır.
Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapan TVFurkan
adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi
'nin başyazarlığını yapmaktadır.
Can Hakman