Son dakika... Adana’da Furkan Vakfı'na eş zamanlı operasyon... 20 gözaltı var



NİSAN AYINDA İZİNSİZ GÖSTERİ YAPMIŞLARDI



FURKAN VAKFI'NIN KURUCUSU ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Can Hakman

Ekipler,Adana’daki Furkan Vakfı'na genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Merkezi'da olanüyeleri,nedeniyle açıklama yapmak üzere'daki'nda toplanmıştı. 200 kişilik gruba polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapmakta ısrar eden grup zaptedilemeyinceekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına almıştı, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi de'ne tedaviye alınmıştı.Hareketinin manevi lideri olan20 Ağustos 1965doğumludur. 1991 yılındabölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da'ınbölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur.1994 yılında'nı kurdu. Furkan Vakfı günümüzde 35'ten fazla şehirde ve yurtdışında da faal durumdadır.Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapanadında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri'nin başyazarlığını yapmaktadır.