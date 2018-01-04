Son dakika! Adana Valiliği'nden flaş sel uyarısı

Yaşar Can

dana’da 2 gündür devam eden yağmur, kent genelinde su baskınlarına neden oldu.Yağışlar nedeniyle kent merkezi ile Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Şakirpaşa, Denizli ve Pınar mahallelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.Adana Valiliği devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adana ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Adana çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artıracağı ve yarın (Perşembe) gece saatlerine kadar çok kuvvetli (100 kg/m2 civarı) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.