15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika! Adana Valiliği'nden flaş sel uyarısı

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.

04 Ocak 2018, Perşembe 15:48
Son dakika! Adana Valiliği'nden flaş sel uyarısı
dana’da 2 gündür devam eden yağmur, kent genelinde su baskınlarına neden oldu.Yağışlar nedeniyle kent merkezi ile Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Şakirpaşa, Denizli ve Pınar mahallelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.



Adana Valiliği devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adana ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Adana çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artıracağı ve yarın (Perşembe) gece saatlerine kadar çok kuvvetli (100 kg/m2 civarı) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Hakan Atilla davası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Hakan Atilla davası ile ilgili açıklama
AB'den Türkiye açıklaması

AB'den Türkiye açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Diyanet açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Diyanet açıklaması
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Yunanistan'dan darbeci askerler için flaş hamle!

Yunanistan'dan darbeci askerler için flaş hamle!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama
Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir itiraf etti: FETÖ'cüyüm

Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir itiraf etti: FETÖ'cüyüm
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı
Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı

Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt