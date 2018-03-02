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Son dakika... Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi
 

02 Mart 2018, Cuma 09:45
Son dakika... Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi. AA

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