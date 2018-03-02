Son dakika... Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 42. gün

Büşra Kamış

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.