15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...

Afrin harekatından gelen son dakika bilgilere göre Özgür Suriye Ordusu operasyon kapsamında ilk köyü ele geçirdi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu.

21 Ocak 2018, Pazar 14:26
Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...
Kara harekatı kapsamında sınırı geçen Türk askerinin ilk görüntülerin ardından bölgeden flaş bir haber daha geldi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu.  Bilindiği üzere Başbakan Yıldırım, Türk askerinin saat 11:05'ten itibaren Gülbaba mevkiinden kara harekatına başladığını belirtmişti.

Yıldırım, harekatta şu ana kadar yaralı askerin bulunmadığı bilgisini verdi.



Şu ana kadar Afrin'in Türkiye'ye bakan Kürt Dağı bölgesinden 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandı. Şu anda ikinci hamlenin hazırlıklarının yapılıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: Şehitler ve kayıplar var

Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: Şehitler ve kayıplar var
CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız

CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız
Vatandaşlar Afrin'e giden askerleri sarılarak uğurladı

Vatandaşlar Afrin'e giden askerleri sarılarak uğurladı
CHP'li Bülent Tezcan'dan Afrin harekatına destek açıklaması

CHP'li Bülent Tezcan'dan Afrin harekatına destek açıklaması
ÇNRA'lar böyle vurdu

ÇNRA'lar böyle vurdu
Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama
Son Dakika... Afrin'e kara harekatı başladı! Asker Kilis'ten Afrin'e geçti

Son Dakika... Afrin'e kara harekatı başladı! Asker Kilis'ten Afrin'e geçti
Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!

Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması!
YPG köy ve kasabalara çekiliyor

YPG köy ve kasabalara çekiliyor
Afrin Operasyonu'nda jetimiz hilalin önünden böyle geçti

Afrin Operasyonu'nda jetimiz hilalin önünden böyle geçti