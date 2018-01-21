Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...

Serap Belovacıklı

Kara harekatı kapsamında sınırı geçen Türk askerinin ilk görüntülerin ardından bölgeden flaş bir haber daha geldi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu. Bilindiği üzere Başbakan Yıldırım, Türk askerinin saat 11:05'ten itibaren Gülbaba mevkiinden kara harekatına başladığını belirtmişti.Yıldırım, harekatta şu ana kadar yaralı askerin bulunmadığı bilgisini verdi.Şu ana kadar Afrin'in Türkiye'ye bakan Kürt Dağı bölgesinden 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandı. Şu anda ikinci hamlenin hazırlıklarının yapılıyor.