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Son Dakika...Afrin'de sızma girişimindeki teröristler öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Ocak 2018, Çarşamba 09:37
Son Dakika...Afrin'de sızma girişimindeki teröristler öldürüldü...
TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00’de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.
         
Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.
         
Harekat, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.


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