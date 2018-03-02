Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Büşra Kamış

nasıl? Son Dakika dakika Afrin operasyonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde. Afrin Operasyonunun 42. gününde Hatay-Hassa’nın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve koruculardan toplamverildi, 13 asker de yaralandı. Afrin'de toplam şehit sayısı ise 42 oldu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplam 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'in batı cephesindeki Raco bölgesinde yer alan Haydar, Şeyh Muhammed ve Canka köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi. Savaş uçakları ise Raco'nun güneyine bomba yağdırdı. YPG'nin medya ağı tarafından dolaşıma sokulan bir video, teröristlerin Türk ordusuna karşı sivillerin evlerini kullandığını ispatladı., yaralı askerlerin isimleri,'ın'dedüşen askerler ile ilgili yaptığı açıklama ve dakika dakika Afrin operasyonuyla ilgili detaylar haberimizde.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Afrin kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları tarafından vuruldu. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi. DHA'nın haberine göre saat 11.20'de Raco'ya girildi. Kent merkezinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Afrin'in 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde tünellere saklanan 100 kadar terörist askerlerimize pusu kurdu. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; saatlerce süren çatışmada JÖH timinden 8 askerimiz şehit oldu 13'ü de yaralandı. Haberlerde 23 teröristin de öldürüldüğü bildirildiAncak sisli havayı fırsat bilen 100 kişilik PYD/PKK'lı terörist grup, öğle saatlerinde bu kez kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızmaya çalıştı. Teröristler omuzda taşınan füze, roketatar ve doçkalarla saldırdı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, 1083 rakımlı tepe, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için kalkan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi.Saatlerce süren çatışmada 100 kadar teröristten 23’ü öldürüldü. 8 askerimiz şehit olurken 13’ü de yaralandı. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle; Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, Jandarma Astsubay Çavuş Uğur Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de yanındaki gazetecilere yaptığı açıklamada “8 askerimiz şehit, 2 ÖSO şehidi var. Hava şartları kötü. Teröristler tünellerden baskın yapmışlar. Uçaksavarları varmış, yok edildi” diye konuştu. Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.Afrin operasyonunda toplam 42 askerimiz şehit olmuştur.156'dır.Harekat kapsamında da toplam 2 bin 295 terörist de etkisiz hale getirildi.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.