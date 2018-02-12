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Son Dakika...Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda kaç şehidimiz var? TSK'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi’ni terörden arındırdı. Öte yandan TSK bugüne kadar 31 şehit verildiğini 143 de yaralımız bulunduğunu açıkladı. 

12 Şubat 2018, Pazartesi 15:09
Son Dakika...Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda kaç şehidimiz var? TSK'dan son dakika açıklaması
TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Muhammediye köyü ve Amara Tepesi’ni PYD/PKK’dan kurtardı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Operasyonda bugüne kadar 31 şehit verilirken 143 de yaralımız var. 

Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi’ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

AA


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