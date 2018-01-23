Son Dakika.. Afrin'den kahreden haber: 1 şehit var

6 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI



TSK'DAN AÇIKLAMA

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

İKİNCİ ŞEHİDİMİZ OĞUZ KAAN USTA

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci şehit

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

Mehmet Nuri Turan

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, memleketi Kayseri'de oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi.Acı haber, anne Sibel Muratdağı'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun acı haberiyle sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Şehit yakınlarına ait evlerin bulunduğu iki binaya da Türk bayrakları asıldı.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın evine 1'inci Komando Tugayı'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve daireyi kiralayıp eşi Birgül'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, "Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin" dedi.Şehit eşi Birgül Muratdağı'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmadailk şehidimiz olmuştu.Özalkan, adının Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş.Zeytin Dalı operasyonunun dördüncü gününde bir acı haber daha geldi. Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta operasyondaki ikinci şehidimiz oldu.