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Son Dakika...Afrin'den Kilis'e roket atıldı

Suriye’nin Afrin kenti bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis’in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe isabet etti. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

30 Ocak 2018, Salı 10:54
Son Dakika...Afrin'den Kilis'e roket atıldı
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi. Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.


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