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Son dakika! Afrin'e kara harekatı olacak mı?

Türk savaş uçakları Afrin'i havadan bombaladı. Tanklar da karadan terör örgütü YPG hedeflerini vuruyor. Herkesin aklında aynı soru var! Afrin'e kara harekatı başlayacak mı? Başlarsa ne zaman olacak? Kanal D Haber'in Azez'de bulunan deneyimli savaş muhabiri Cem Tekel canlı yayında anlattı

20 Ocak 2018, Cumartesi 20:59
Son dakika! Afrin'e kara harekatı olacak mı?
Türkiye, Afrin operasyonununu başlattı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın karargahtan bizzat yönettiği operasyonda 72 uçak bombardıman sonrası üslerine döndü. Hava operasyonundan sonra Afrin'e kara harekatı yapılacak mı?

Kanal D haberin deneyimli savaş muhabiri Cem Tekel, Azez'de bölgedeki son gelişmeleri izliyor. CNN Türk canlı yayınına katılan Cem Tekel, sırada kara harekatının doluğunu söyledi.

İşte Cem Tekel'in kara harekatı ile ilgili flaş açıklamaları:


"BU OPERASYONUN İLK AŞAMASI"


İlk bombardıman anlarında da Azez'deydik. Bombardımanın başlama anına da tanıklık ettik. Önce sıfır noktasındaydılar ardından Azez'in üstünden geçip PYD mevzilerini bombaladılar. Minak Havaalanı'ndaki YPG hedefleri vuruldu. Bu operasyonun daha ilk aşaması. Buna bir yumuşatma operasyonu denilebilir.
 

"KARA HAREKATININ BAŞLAMASI BEKLENİYOR"


Bundan sonra tanklar ve zırhlı araçlar, hem de bordo bereliler ve Özgür Suriye Ordusu devreye girecek. Son bir kaç gündür hazırlıklar tamamlanmıştı. Bir kara harekatının başlaması bekleniyor. Bu gece kritik ama tabii kara operasyonunun ne zaman başlayacağı söylenmiyor. Artık bundan sonra karadan ilerlenecek.

Gerek duyulduğunda da obüsler ya da hava bombardımanıyla kara harekatına destek sağlanacak. Ve Afrin'e doğru hareket edilmeye başlanacak. Şimdi durum biraz daha sakin görünüyor. Hava operasyonunun ardından burada durum daha sessiz.

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