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Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı

20 Ocak 2018, Cumartesi 17:59
Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)
Dakika dakika Afrin harekatı:

17:55 POSTA yazarı Hakan Çelik, CNN Türk canlı yayınında TSK'nın bu harekatla sadece PKK ve YPG hedeflerini değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütlerini de vurduğunu belirtti.  Hakan Çelik, Hulusi Akar'ın operasyon başlamadan önce Rusya Genelkurmay Başkanı ve Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford ile de görüştüğünün bilgisini verdi.

17:45: TSK, Afrin harekatını resmen duyurdu. Afrin'e düzenlenen harekata 'Zeytin Dalı' adı verildi.

HAREKATTAN İLK FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...


Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. 


F-16'LAR AFRİN'İ BOMBALADI!


Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip 6 noktaya bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.


GÖZLEM NOKTALARI VURULDU


İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.


DİPLOMASİ TRAFİĞİ


Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Türkiye, Rusya ve ABD arasında ise yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.



 


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