Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

Dakika dakika Afrin harekatı:

POSTA



F-16'LAR AFRİN'İ BOMBALADI!



GÖZLEM NOKTALARI VURULDU



DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Adem Özdoğan

yazarı Hakan Çelik, CNN Türk canlı yayınında TSK'nın bu harekatla sadece PKK ve YPG hedeflerini değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütlerini de vurduğunu belirtti. Hakan Çelik, Hulusi Akar'ın operasyon başlamadan önce Rusya Genelkurmay Başkanı ve Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford ile de görüştüğünün bilgisini verdi.TSK, Afrin harekatını resmen duyurdu. Afrin'e düzenlenen harekata 'Zeytin Dalı' adı verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip 6 noktaya bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Türkiye, Rusya ve ABD arasında ise yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.