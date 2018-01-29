Son dakika: Afrin komutanı korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda

KOMUTAN BURSEYA DAĞI'NDA



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Afrin'e harekat planı hazır: Afrin harekatını Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek

Adem Özdoğan

gelişmesi... Kilis’ın karşısındaki’nda Mehmetçik üs bölgesi oluşturuyor. PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik,’nda üs bölgesi oluşturuyor.ilede dün ele geçirilen Burseye Dağı’nda incelemelerde bulundu. Korgeneral Metin Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü. İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Afrin Komutanı, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.TSK'dan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili olarak son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" denildi. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve F-16'lar ile de ateş altına alınıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. AA'ya konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, terör örgütü PYD/PKK'nın, Afrin'e Fırat Nehri’nin doğusundan yeni DEAŞ’lı gruplar getirdiğini öne sürdü.