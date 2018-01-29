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Son dakika: Afrin komutanı korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde operasyonu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı'ndaki askerleri ziyaret etti

29 Ocak 2018, Pazartesi 14:59
Son dakika: Afrin komutanı korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda
Afrin harekatında son dakika gelişmesi... Kilis’ın karşısındaki Burseya Dağı’nda Mehmetçik üs bölgesi oluşturuyor. PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı’nda üs bölgesi oluşturuyor.
 

KOMUTAN BURSEYA DAĞI'NDA


Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de dün ele geçirilen Burseye Dağı’nda incelemelerde bulundu. Korgeneral Metin Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü. İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Afrin Komutanı, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI


TSK'dan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili olarak son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" denildi. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve F-16'lar ile de ateş altına alınıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. AA'ya konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, terör örgütü PYD/PKK'nın, Afrin'e Fırat Nehri’nin doğusundan yeni DEAŞ’lı gruplar getirdiğini öne sürdü.

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