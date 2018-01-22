Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Adem Özdoğan

Azez'de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK, Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık verdi. Öte yandan Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.