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Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' bugün 3. gününe girdi. TSK, 11 noktanın ele geçirildiğini açıklarken, teröristlerle sıcak çatışma gece boyunca da sürdü

Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)
03.27: Azez'de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

01.13: Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.

23.03: Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.
 

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.

Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK, Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık verdi. Öte yandan Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.


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