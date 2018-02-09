Son dakika! Afrin ve Hakkari'den iki acı haber: Şehitlerimiz var



SIFIR NOKTASINDA DA ŞEHİDİMİZ VAR



TSK'DAN AÇIKLAMA

AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI



40 KÖY VE KRİTİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

BOMBARDIMAN SABAH DA DEVAM ETTİ

HAREKAT, YENİDEN HIZ KAZANDI

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Yusuf Cevahir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon hız kazandı.Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu (üstte) şehit oldu.Hakkari Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 askerimiz daha şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.Afrin'deki şehidimize ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun (23) memleketi Hatay’daki ailesine acı haber ulaştı.Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun şehit olduğu haberini,merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.Şehit Sergen Pamukçu’nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise ’Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor’ yazdığı görüldü.Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği’nde toprağa verilecek.TSK'nın 20 Ocak günü saat 17.00'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Kilis ve Hatay'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40 köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekatta, derinlik oluşturularak, ilerleyiş sürdürülüyor. Nisriyye ve Dükkan köylerinin terör örgütünden temizlendiği bildirildi.Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.Öte yandan 4 Şubat'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."