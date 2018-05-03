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Son Dakika...AK Parti 316 milletvekilinin imzası ile Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı

AK Parti grubunda Erdoğan'ı 316 milletvekilinin imzası ile Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı alındı. 

03 Mayıs 2018, Perşembe 12:56
Son Dakika...AK Parti 316 milletvekilinin imzası ile Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan AK Parti Genel Kurlu 316 imza ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar aldı. Kararı Başbakan Yıldırım kapalı grup toplantısının ardından ilan etti.

Başbakan grup toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yıldırım şunları söyledi:



Bugünlerde şekillenmekte olan küresel düzen geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde farklı özellikler gösteriyor. Alışkanlıklar değişiyor. Güç mücadeleleri farklı şekiller alıyor. Önemli soru şu: Tükiye nerde yer alacak? 16 yıl içinde bir çok müdahaleye maaruz kaldık ancak 15 Temmuz hain darbe kalkışması ülkemize yönelik kumpasın en açık şekli olarak tezahür etti. 16 Nisan'ı hazırlayan 15 Temmuz hain darbe girişimi de dahil süreç boyunca yaşadığımız gelişmeler oldu. 


"BİZİM ADAYIMIZ MİLLETİN ADAYIDIR"


24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür. 24 Haizran'da sürekli istikrar için milletimizin kararına vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerinde plan yapanların oyunlarını bozacağız. Yapacak işimiz çok. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin liderini adayımız olarak açıklıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 


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