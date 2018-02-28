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Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde yapılacak

28 Şubat 2018, Çarşamba 11:17
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması
'Erken seçim olacak mı?' tartışmaları sürerken, açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Mahir Ünal, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları yineledi, partisinin gündeminde erken seçim olmadığını belirtti. Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı. 

Son dakika! Erken seçim beklentisi yükseliyorSon dakika! Erken seçim beklentisi yükseliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongrelere hız vermesi kulislerde 'Erken seçim' iddialarını güçlendirmişti. 

Yerel seçime 1 yıl kala yapılan değişiklikler, ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yasal değişikliklerin, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin değişikliklerin de önüne alınması, bir erken seçim emaresi olarak gösteriliyordu. Meclis gündeminin 15 Nisan’a kadar tamamlanması kararı da erken seçim sinyali olarak değerlendirilmişti. 

 


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