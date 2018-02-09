Son Dakika...AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti



"11'E ÇEYREK KALA ARANDIM"



"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI"



"BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTULUĞU İÇİNDEYİM"



SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Serap Belovacıklı

görevinden istifa etti.Temurci, AK Parti İstanbul İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Temurci yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.Selim Temurci , AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı., "Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım" dedi."Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir" diyen Temurci, "3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı" diye konuştu.Selim Temurci, " Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönemde 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik" ifadelerini kullandı.Selim Temurci, 2015 yılında 548 delegenin 520’sinin oyunu alarak, AK Parti İstanbul İl Başkanı olmuştu.1970 Rize Çayeli doğumlu olan Selim Temurci Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.Marmara Üniversitesi'nde ekonomi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan Selim Temurci çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur ve halen Köprü Grubu Derneği'nin de başkanlığını sürdürmektedir. Özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapan Selim Temurci, dış ticaret, finans ve pazarlama konusunda eğitimler vermektedir. İyi derecede İngilizce bilen Selim Temurci, evli ve 3 çocuk babasıdır.