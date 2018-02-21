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Son Dakika...AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!

İttifak teklifi saat 15.00'te AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulacak. 

21 Şubat 2018, Çarşamba 11:57
Son Dakika...AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!
AK Parti ve MHP'nin seçimlere brlikte girme kararının ardından iki parti arasında 9 toplantı yapıldı, 23 saate yakın mesai harcandı. 26 maddelik bir teklif ortaya çıktı.

Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunu ile ilgili düzenleme yapıldı, ittifakın önündeki yasal engeller kaldırıldı.

İttifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 'Cumhur' olarak açıklamıştı. İsim önerisi Bahçeli'den gelmişti. Merak edilen noktalardan birisi de ittifakın 2 partiyle mi sınırlı kalacağıydı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşmüştü, Destici'den de ittifakı destekledikleri yönünde açıklama gelmişti.


TBMM'YE SUNULACAK


Yüzde 10 seçim barajının korunması, ittifaka katılacak partilerin toplam oyunun değerlendirilmesi düzenlemenin maddeleri arasında. Partiler ittifaka ilişkin ön mutabakatı YSK'ya sunacaklar.

İttifak teklifi saat 15.00'te AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulacak.

Bugün saat 16:00'da iki partinin kurmayları düzenleyecekleri basın toplantısı ile ittifak taslağının detaylarını paylaşacak. 
 


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