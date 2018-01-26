Son Dakika...AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

Biz siyaset olarak bu işin dışında ve kalben destekçisi olarak bulunuyoruz. Acı olan şu; Maalesef CHP harekat başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız ailesine hakaretlere devam ediyor. CHP çok tehlikeli bir şey yapıyor, geçmişte FETÖ meselesinde yaptığı gibi. Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi Suriyeli muhaliflerin askeri kanadı olan ÖSO'yu terörist göstermek gibi bir olaya başladı. Bunu yakında yurt dışına taşıyacaklar. Fransız bir ajans bunu kullandı. CHP ÖSO'yu itibarsızlaştırmak ve onu terörle ilişkilendirmek için algı operasyonuna başladı. DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa o PYD'dir. CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum.Türkiye'nin geçmişte güvenli bölge için ısrarla çağrıları oldu ama ABD ısrarla reddetti. Terör Türkiye'nin etrafını kuşatmışken açıkçası ABD'nin böyle bir teklifi yapıp yapmadıkları belirsiz. ABD'nin kafa karşıklığının devam ettiğini görüyoruz.Açık bir şekilde PKK ifadesini kullandı. Bu ilginç. Düzeltme gereği de duymadı. Zaten biz uzun süredir beri hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika'nın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Ve aslında ABD'nin Suriye'de PYD SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüzü de dün bunu itiraf etmiş oldu.