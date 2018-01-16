Son Dakika...AK Parti ve MHP ittifakında flaş gelişme!

Serap Belovacıklı

’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyip’ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından AK Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonu üyeleri belirlenmişti. Görüşmeleri AK Parti adına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ın yürütmesine karar verilmişti. MHP adına ise MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Faruk Aksu görüşmelerde yer alacak.İttifak komisyonu AK Parti Genel Merkezi’nde Perşembe günü bir araya gelecek.