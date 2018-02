Son Dakika...AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na BBP de katıldı

DÜZENLEME 26 MADDEDEN OLUŞUYOR

Son Dakika...Seçimlerde oy pusulası böyle olacak



PUSULALAR AYNI ZARFA KONULACAK

İTTİFAK BAŞVURUSU 7 GÜN İÇİNDE

BBP Genel Başkanı Destici: Bu ittifakı desteklediğimizi net şekilde ifade ettik



POLİS İHBAR ÜZERİNE GELECEK



SANDIK KURULU MÜHRÜ BULUNMAYAN ZARFLAR GEÇERLİ SAYILIR

BARAJ NASIL HESAPLANACAK?

Serap Belovacıklı

AK Parti ve MHP'nin dün Meclis'e sunduğu 26 maddelik ittifak teklifinin ardından BBP lideri Mustafa Destici de ittifaka katılacaklarını açıkladı., AK Parti ve MHP ittifakını desteklediklerini net şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Destici geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.Seçim ittifakına ilişkin düzenleme 26 maddeden oluşuyordu, 4 maddede değişiklik yapılıyor.- Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.- Kanun teklifine göre, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıyor.- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Oy pusulasında ittifak partileri çerçeve içine alınacak.- Kanun teklifine göre, seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki "ittifak protokolü" ile YSK'ya başvurmaları gerekecek. Hazine yardımı için partinin oy oranı belli olacak.- İhbar üzerine kolluk güçleri sandık başına gidebilecek. Hasta ve yatağa bağımlı olan seçmenler için seyya sandık kurulacak.- Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasına yalnızca "İttifak" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.- İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak.- İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.Oy pusulasının taslak örneği belli olmuştu