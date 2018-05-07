Son dakika! Akhisarspor-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ve Fenerbahçe
'nin Ziraat Türkiye Kupası
finalinde kozlarını paylaşacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır
yönetecek.
TFF RESMİ SİTESİNDEN BÖYLE DUYURDU:
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe
'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası
final maçını Cüneyt Çakır
yönetecek.
Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.
Yaşar Can