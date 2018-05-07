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Son dakika! Akhisarspor-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Akhisarspor - Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:54
Son dakika! Akhisarspor-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Teleset Mobilya Akhisarspor'un ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. 
 

TFF RESMİ SİTESİNDEN BÖYLE DUYURDU:


Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.


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