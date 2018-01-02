Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı

AKOM'DAN DA UYARI

Adem Özdoğan

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarının hafta boyunca 9-13 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edililyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15Adana: Parçalı ve az bulutlu 15Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11