ANKARA İÇİN ALARM VERİLDİ

SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN DE UYARI GELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü'ta sel felaketi yaşanmış 6 kişi yaralanırken, 150'den fazla araç maddi hasara uğramıştı.'nden gelen son dakika uyarısına göre;da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar, 3 saat sürecek sağanak yağış sebebiyle tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.