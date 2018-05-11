Son dakika: Alarm verildi! Meteoroloji'den Ankara'ya sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Ankara'ya son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, saat 13:00-16:00 saatleri arasında Ankara'da sağanak yağışa karşı dikkatli olunması istendi. Ankara için kırmızı alarm verildi. Ankara'nın ardından Sakarya ve Kocaeli için de uyarı geldi
ANKARA İÇİN ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre; Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar, 3 saat sürecek sağanak yağış sebebiyle tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN DE UYARI GELDİ
Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.