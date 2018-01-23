Son dakika! Alaska'da 7.9 büyüklüğünde deprem

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TSUNAMİ UYARISI İPTAL EDİLDİ

'İÇ BÖLGELERE YA DA YÜKSEK YERLERE KAÇIN' ÇAĞRISI



'ÇOK YIKICI ETKİSİ OLABİLİR'

10 KM DERİNLİKTE

BÜYÜKLÜĞÜ 8.0'DAN 8.2'YE, EN SON DA 7.9'A GÜNCELLENDİ



MERKEZ ÜSSÜ PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜZERİNDE!

ALASKA NEREDE?

Yusuf Cevahir

ABD’nin Alaska eyaletinin Kodiak bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deniz altındaki merkez üssünün, Kodiak bölgesinin 280 kilometre güneydoğusunda olduğu kaydedildi.Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.Alaska ve Kanada'nın bazı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, ABD'nin batı kıyılarının tamamında da alarm durumuna geçildi. Ancak sarsıntıdan birkaç saat sonra tsunami uyarısı kaldırıldıAlaska Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bölge halkına yollanan cep telefonu mesajında, "Acil durum alarmı! Kıyılarımızda tsunami tehlikesi var. Yüksek yerlere çıkın ya da iç bölgelere gidin" ifadesi kullanılmıştı.Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Elimizde olan bütün veriler, bu depremin tetikleyebileceği tsunaminin, merkez üssünden çok uzaktaki kıyı bölgelerinde bile yıkıcı etkisi olabilir" denmişti.Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Gelen ilk bilgilerde, depremin 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilmişti.Depremin büyüklüğü ilk başta 8.0, daha sonra 8.1 olarak açıklanırken, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 8.2 olarak güncellemişti. Son olarak depremin büyüklüğü 7.9 olarak açıklandıSarsıntının merkez üssü, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.Dünyada en çok depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor. Tarihteki en büyük depremlerin neredeyse tamamı bu hat üzerinde gerçekleşti.Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaleti...30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahip.1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşıyor.Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde 49. eyalet olarak resmi olarak katıldı.Alaska, 1968 yılında Kuzey Kutbu kıyı ovasında petrol ve doğal gaz yatakları bulunmasıyla daha da gelişti.