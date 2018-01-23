Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

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TSUNAMİ UYARISI NERELERİ KAPSIYOR?

10 KM DERİNLİKTE

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8.0'DAN 8.2'YE GÜNCELLENDİ

ALASKA NEREDE?

Yusuf Cevahir

ABD’nin Alaska eyaletinin Kodiak bölgesinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deniz altındaki merkez üssünün, Kodiak bölgesinin 280 kilometre güneydoğusunda olduğu kaydedildi.Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.Alaska ve Kanada'nın bazı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, ABD'nin batı kıyılarının tamamında da alarm durumuna geçildi.Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Gelen ilk bilgilerde, depremin 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilmişti.Depremin büyüklüğü ilk başta 8.0, daha sonra 8.1 olarak açıklanırken, son olarak Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 8.2 olarak güncelledi.Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaleti...30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahip.1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşıyor.Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde 49. eyalet olarak resmi olarak katıldı.Alaska, 1968 yılında Kuzey Kutbu kıyı ovasında petrol ve doğal gaz yatakları bulunmasıyla daha da gelişti.