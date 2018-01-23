Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

Amerika'nın Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

23 Ocak 2018, Salı 13:24
Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

POSTA.COM.TR 


ABD’nin Alaska eyaletinin Kodiak bölgesinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deniz altındaki merkez üssünün, Kodiak bölgesinin 280 kilometre güneydoğusunda olduğu kaydedildi.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.


TSUNAMİ UYARISI NERELERİ KAPSIYOR?


Alaska ve Kanada'nın bazı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, ABD'nin batı kıyılarının tamamında da alarm durumuna geçildi.


 

10 KM DERİNLİKTE 


Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Gelen ilk bilgilerde, depremin 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilmişti.
 

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8.0'DAN 8.2'YE GÜNCELLENDİ


Depremin büyüklüğü ilk başta 8.0, daha sonra 8.1 olarak açıklanırken, son olarak Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 8.2 olarak güncelledi. 


 

ALASKA NEREDE?


Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaleti... 

30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahip.

1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşıyor. 

Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde 49. eyalet olarak resmi olarak katıldı. 

Alaska, 1968 yılında Kuzey Kutbu kıyı ovasında petrol ve doğal gaz yatakları bulunmasıyla daha da gelişti.

AYRINTILAR GELİYOR...


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