Son dakika... Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'nın anne ve babası kimdir?)

Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?CNNTürk' ten Murat Aydın'ın haberine göre,
Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki
, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.
Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı.
Aleyna Tilki
, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.
Anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki
ve Mehmet Tilki
, adliyeyi birlikte terk etti.
Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.
ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ O SEN OLSAN BARİ'Yİ SÖYLERSE...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki
, kızının 'O Sen Olsan Bari' şarkısını söyleyince ''Kızına mı özendin?'' yorumları gelmişti.
Aleyna Tilki'nin annesi 'O Sen Olsan Bari'yi söylerse...
Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi
Ünlü isimlerin babaları (Aleyna Tilki'nin babası ilk kez görüntülendi)
Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?
Çiğdem Saltık