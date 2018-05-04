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Son dakika! Ali Koç'tan flaş seçim açıklaması: Çekilmiyorum

Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekileceği iddia edilen Ali Koç noktayı koydu: Çekilmiyorum!

04 Mayıs 2018, Cuma 14:38
Son dakika! Ali Koç'tan flaş seçim açıklaması: Çekilmiyorum
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un resmi açıklaması şöyle;

Sevgili Fenerbahçeliler,

Sizlerin değerli desteğiyle çığ gibi büyüyerek güçlü bir taban hareketine dönen kampanyamızın en önemli bölümüne geldik. 3 Haziran’da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul’umuza sadece 30 gün kaldı.
 

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"


Son dönemde, camiamız için tarihi öneme sahip kongremiz öncesinde bilinçli olarak yapılan; heyecan ve coşkumuzun önünü kesmeye yönelik bazı iletişim çalışmaları ile karşılaşmaktayız. Özellikle son birkaç gündür “Seçime öylesine giriyor”, “Adaylıktan çekilecek” şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman "yakın çevreye" dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe'ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır.
 

"BANA İNANMAYA DEVAM EDİN"


Camiamızdan ricam; bu tür asılsız haberlerin coşku dolu yürüyüşümüze ve heyecanımıza gölge düşürmesine izin vermemeniz. Pek çok kez ifade ettiğim gibi, seçim sürecinde uyanık olmanızı ve satır aralarını iyi okumanızı önemle hatırlatmak isterim. Sizlere inanarak çıktığım bu yolda, bana inanmaya devam edin.

Fenerbahçe Başkan adaylığı ciddi bir sorumluluk, çok değerli bir sıfattır. Ben ve ekibim, çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyor; sizlerin değerli desteğiyle bu kutsal göreve adım adım ilerliyoruz.

Hep Birlikte Başaracağız.

Kalpler Beraber

Saygılarımla


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