Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı

BAŞSAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

DENİZ YÜCEL'İN EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

BAŞBAKAN DÜN 'HER DURUŞMA BİR UMUTTUR' DEMİŞTİ



DENİZ YÜCEL KİMDİR?

Yaşar Can

, çıkarıldığı mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından bir yıl önce tutuklanmıştı. Avukatı gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edildiğini duyurdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianemeyi kabul eden mahkeme, Deniz Yücel'in tahliyesine karar verdi.Dilek Yücel, bir yıldır cezaevinde olan eşi Deniz Yücel hakkında verilen tahliye kararı sonrası sevincini Twitter'dan şöyle duyurdu: "Sonunda! Deniz özgür!"Berlin'deile Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Berlin'deki Başbakanlık konutunda bir araya gelmişti. Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in bir yıldır tutuklu olmasına rağmen hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmamasına tepki göstererek "Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınmalı" dedi."Umuyorum ki hukuk devleti kuralları içinde gerek yapılacaktır" ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım ise "Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğabilir" açıklamasında bulunmuştu.Almanya’nın önemli gazetelerinden’in Türkiye temsilciliğini yapan, 10 Eylül 1973 Almanya doğumludur. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da bilinmektedir. Berlin Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi okumuş, 1999 yılında serbest gazeteci olarak meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalışmıştır. Yücel aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da tartışılan gazetecilerden biri olmuştur. 2015 yılında Die Welt gazetesine geçmiş ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir.2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görülmüş. 2014 yılında Almanya’da yılın gazetecisi seçilmiştir. Yücel’in 2014 yılında yayımladığı ve Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim) isminde bir kitabı mevcuttur.