Son dakika! Almanya'da koalisyon kuruldu

Büşra Kamış

Almanya'da haftalardır devam eden koalisyon görüşmeleri bugün olumlu sonuçlandı.Başbakan Angela Merkel'in partisinde görev yapan Türk siyasetçi Serap Güler, koalisyon müzakereleri sonucunda hükümetin kurulduğunu Twitter hesabından duyurdu.Alman basını da koalisyon görüşmelerinde tarafların anlaştığını aktarıyor.Bild gazetesi, Merkel'in başında olduğu CDU'nun içişleri, savunma ve ekonomi bakanlıklarını aldığını yazdı. Dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıkları ise Sosyal Demokratların oldu.Almanya'da 25 Eylül'de yapılan seçimleri Hristiyan Demokrat ittifak CDU/CSU kazanmış ancak tek başına iktidar olamamıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, tarihinin en ağır hezimetlerinden biriyle sandıktan ayrılmıştı.