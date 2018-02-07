Son dakika! Almanya'da koalisyon kuruldu

Türk politikacı Serap Güler, Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında haftalardır süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını Twitter hesabından duyurdu

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:53
Son dakika! Almanya'da koalisyon kuruldu
Almanya'da haftalardır devam eden koalisyon görüşmeleri bugün olumlu sonuçlandı.

Başbakan Angela Merkel'in partisinde görev yapan Türk siyasetçi Serap Güler, koalisyon müzakereleri sonucunda hükümetin kurulduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Alman basını da koalisyon görüşmelerinde tarafların anlaştığını aktarıyor.

Bild gazetesi, Merkel'in başında olduğu CDU'nun içişleri, savunma ve ekonomi bakanlıklarını aldığını yazdı. Dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıkları ise Sosyal Demokratların oldu.

Almanya'da 25 Eylül'de yapılan seçimleri Hristiyan Demokrat ittifak CDU/CSU kazanmış ancak tek başına iktidar olamamıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, tarihinin en ağır hezimetlerinden biriyle sandıktan ayrılmıştı. 

Milliyet


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kanser hastası genç adam ailesi için naaşını satılığa çıkardı

Kanser hastası genç adam ailesi için naaşını satılığa çıkardı
Donmuş topraklarda dünyanın en büyük civa rezervi keşfedildi

Donmuş topraklarda dünyanın en büyük civa rezervi keşfedildi
Başlık parasını alamayınca gizlice karısının böbreğini çalıp sattı!

Başlık parasını alamayınca gizlice karısının böbreğini çalıp sattı!
Trump'tan büyük gövde gösterisi!

Trump'tan büyük gövde gösterisi!

Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu

Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu
İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti
Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de

Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de
ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu

ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı
Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!

ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!