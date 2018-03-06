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Son dakika! Almanya'dan flaş Salih Müslim açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gaberiel, Çekya'da gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra Almanya'ya giden PYD'nin eski lideri Salih Müslim için Türkiye'nin yaptığı iade talebi hakkında konuştu

06 Mart 2018, Salı 16:35
Son dakika! Almanya'dan flaş Salih Müslim açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gaberiel, Hürriyet muhabiri Celal Özcan'ın "Almanya Salih Müslim'i iade edecek mi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Bir sözlü nota aldık Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan. Her zaman olduğu gibi bu Adalet Bakanlığı'na sevk edilir. Hukuk devleti prosedürü işleyecektir.
 

TÜRKİYE SALİH MÜSLİM'İN İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ


Türkiye Almanya'dan, Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra Berlin'de ortaya çıkan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in tutuklanmasını ve iade edilmesini istemişti. 

Türkiye’nin 4 milyon TL ödülle aradığı terörist PYD’nin eski lideri Salih Müslim gözaltına alındığı Çekya’da hakim karşına çıkıp 10 dakika sonra tahliye edilmişti.


YPG/PKK YANDAŞLARININ MİTİNGİNDE KONUŞMUŞTU


Serbest kaldıktan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e geçerek burada terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan Salih Müslim burada bir konuşma yapmıştı.
 


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