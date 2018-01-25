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Son dakika... Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı

Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını bildirdi.

25 Ocak 2018, Perşembe 15:44
Son dakika... Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.


ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER


Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.

Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.


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