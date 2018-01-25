Son dakika... Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı



ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER

Can Hakman

Almanya Dışişleri BakanıSpiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.