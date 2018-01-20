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Son dakika... Amerika Afrin suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin Afrin Harekatı operasyonunun başlamasının ardından Rusya ve İran'dan arkaya arkaya açıklamalar geldi. Amerika'dan ise saatler geçtikten sonra 4 cümlelik bir açıklama geldi

20 Ocak 2018, Cumartesi 22:01
Son dakika... Amerika Afrin suskunluğunu bozdu
Ve Türkiye dediğini yaptı terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin şehrine yönelik hem havadan hem de karadan operasyon başlattı

Operasyona Rusya ve İran'dan tepkiler anında geldi. Rusya Afrin'deki askeri birliklerini başka alana kaydırdı. 

İran Soçi'deki Suriye görüşmelerine dikkat çekerek temkinli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun üzerinden saatler geçtikten sonra Amerika cephesinden ufak bir açıklama geldi.
 

PENTAGON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA


Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.


30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU


Amerika Türkiye sınırında yeni bir terör ordusu kuracağını, bu terör ordusunun da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi 30 bin kişiden oluşacağını açıklamıştı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.

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