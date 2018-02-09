Son dakika: Amerika'da federal hükümet ikinci kez kapandı!



AMERİKA'DA HÜKÜMETİN RESMEN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?



HANGİ HİZMETLER MUAF?

Adem Özdoğan

Amerika'da federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.A20 Ocak'ta Amerika hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyar dolara mal olmuştu.Müzakarelerin tıkanmasına gerekçe olarak, Amerika'ya çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti.Böylece Amerika tarihinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı partinin ağırlığı olduğu bir dönemde federal hükümet kapanmış oldu.Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.Amerika'daki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.