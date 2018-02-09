Son dakika: Amerika'da federal hükümet ikinci kez kapandı!

Son dakika haberine göre, Amerika'da federal hükümet, bu yıl ikinci kez kısmen kapandı

Son dakika: Amerika'da federal hükümet ikinci kez kapandı!
Amerika'da federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı. 

A20 Ocak'ta Amerika hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyar dolara mal olmuştu.


AMERİKA'DA HÜKÜMETİN RESMEN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR? 


Müzakarelerin tıkanmasına gerekçe olarak, Amerika'ya çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti. 

Böylece Amerika tarihinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı partinin ağırlığı olduğu bir dönemde federal hükümet kapanmış oldu. 


Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.

Amerika'daki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.


HANGİ HİZMETLER MUAF? 


Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

DEAŞ'In 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

DEAŞ'In 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı
Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması

Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması
Sürücünün refleksi çocukların hayatını kurtardı

Sürücünün refleksi çocukların hayatını kurtardı
ABD'den Doğu Guta açıklaması

ABD'den Doğu Guta açıklaması
37 kişiyi öldürmekle suçlanan polise 5 yıl hapis

37 kişiyi öldürmekle suçlanan polise 5 yıl hapis

Masonlar bu ilanı verdi:

Masonlar bu ilanı verdi: "Artık Yeter"
Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı

Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı
ABD Başkan Yardımcısı Pence Güney Kore’de

ABD Başkan Yardımcısı Pence Güney Kore’de
Putin’in rakipleri belli oldu

Putin’in rakipleri belli oldu
Paris'teki nudist restoranda ilk yemekler yendi

Paris'teki nudist restoranda ilk yemekler yendi
Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı