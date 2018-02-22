Son dakika! Amerika'nın Michigan eyaletinde OHAL ilan edildi



'EVLERİNİZİ GEÇİCİ OLARAK TERK EDİN'



1 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU SEL SULARINA KAPILIP CAN VERDİ

Yusuf Cevahir

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Lansing Kenti Belediye Başkanı Andy Schor, su taşkınlarının yerleşim alanlarına ulaşması ihtimaline karşı şehir için olağanüstü hal ilan etti.Ulusal Hava Durumu Servisi, Lansing'deki Grand Nehri'nin gece saatlerinde su taşkınları nedeniyle üç metre yükseldiğini açıkladı. Schor, yağmurun durduğunu ancak önemli sel baskınlarının meydana geleceğini belirtti.Kent sakinlerini korumak için gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, sel bölgelerinde yaşayan herkesin Perşembe öğlene kadar evlerini geçici olarak terk etmelerini istedi.Michigan Eyalet Polisi, 1 yaşındaki bir kızın çocuğunun sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, Çocuk Koruma Hizmetleri merkezi tarafından çocuğun ölüm nedenini araştırıldığını açıkladı.Yetkililer, şiddetli yağışların ve kötü hava koşullarının etkili olduğu Illinois, Kansas ve Nebraska eyaletinde meydana gelen su taşkınlarından en az 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Yağışların etkili olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Ulusal Hava Durumu Servisi, Pazartesi gününden bu yana Kuzey Indiana ve Illinois eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle Illinois Nehri yakınlarındaki Marsilya kentinde yaşayan insanlar için acil tahliye kararı verildiğini açıkladı. Arkansas Pulaski Şerif Ofisi, Arkansas eyaletinde sel sularına kapılan bir okul otobüsünden 17 öğrencinin kurtarıldığını bildirdi.