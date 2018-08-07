Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Ancak kanal, heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklamadı. Diplomatik kaynaklar, ABD’nin yaptırım kararı sonrasında derinleşen krizin çözülmesi için diplomatik yolların açık tutulduğunu dün dile getirmişti. Türkiye’nin ABD ile ön mutabakat sağladığını belirten kaynaklar; detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceğini de ifade etmişti.

Heyette Dışişleri Bakanlığı'ndan Sedat Önal başkanlığında bir heyetin yer alacağı öğrenildi.



