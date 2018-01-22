Son dakika! Anadolu Ajansı: Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı

SAĞ ELE GEÇİRİLEN DEAŞ'LI ESİRLER SERBEST





DAHA ÖNCE DE ABD BİLGİSİNDE RAKKA'DAN TAHLİYE ETMİŞLERDİ

Yusuf Cevahir

Anadolu Ajansı'nın (AA), TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte operasyon yürüttüğü Suriye'nin Afrin kasabasındaki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.