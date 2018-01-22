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Son dakika! Anadolu Ajansı: Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü PYD/PKK'nın, Afrin’deki DEAŞ’lı terörist esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı haberini geçti

22 Ocak 2018, Pazartesi 15:20
Son dakika! Anadolu Ajansı: Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı
Anadolu Ajansı'nın (AA), TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte operasyon yürüttüğü Suriye'nin Afrin kasabasındaki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı. 
 

SAĞ ELE GEÇİRİLEN DEAŞ'LI ESİRLER SERBEST


PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı. 



DAHA ÖNCE DE ABD BİLGİSİNDE RAKKA'DAN TAHLİYE ETMİŞLERDİ


PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.


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