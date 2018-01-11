Son Dakika...Anayasa Mahkemesi'nden Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye kararı



DİĞER GAZETECİLER İÇİN EMSAL OLUŞTURABİLİR



ADALET BAKANLIĞI 'HAK İHLALİ YOK' DEMİŞTİ

Turhan Günay



ŞAHİN ALPAY VE MEHMET ALTAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN TUTUKLANMIŞLARDI



ALPARSLAN ALTAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

​Alparslan Altan



KARARA İLK AÇIKLAMA CHP'DEN

Serap Belovacıklı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün 4 önemli dosyayı ele aldı. Mahkeme, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeniile tutuklu yazarlarve’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını verdi. AYM ayrıca, eski üyesi'ın başvurusunu da ele aldı.Anayasa Mahkemesi Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme 'Hak ihlali var' dedi. Bu kararı AYM Genel Kurulu Kurulu 11'e oy çokluğuyla aldı. Cumhuriyet Gazetesinden Turhan Günay'a ilişkin olarak da AYM hak ihlali kararı verdi. Alparslan Altan'ın talebi ise reddedildi.Kararın diğer tutuklu gazeteciler Ahmet Şık, Ahmet Altan, Murat Sabuncu ve Nazlı Ilıcak’ın süren davaları için emsal oluşturması bekleniyor26 Aralık 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, ifade ve basın özgürlüğünün ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinin ihlal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı ise AYM’ye gönderdiği savunmada herhangi bir hak ihlali olmadığını öne sürmüştü. Günay’ın ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğini iddia eden bakanlık, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesini istemişti.Günay’ın avukatlarının bakanlığın görüşüne karşı AYM’ye sunduğu dilekçede ise tutuklama tedbirinin gerçek amacının hükümet politikalarıyla uyumlu bir basın oluşturmak ve bazı hassas konularda haber yapılmasını cezalandırmak olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, “Cumhuriyet gazetesinin hedef alınmasının bir diğer nedenini de gazetenin Türkiye’de eleştirel habercilik yönünden sembolik bir anlam taşımasıdır” denildi.Eski Zaman gazetesi yazarı, “FETÖ terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 31 Temmuz 2016’da tutuklandı. Köşe yazılarının delil olarak girdiği iddianamede adı geçen yazarların, yazılarında darbe mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Gazeteci yazarise 22 Eylül 2016’da “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.Anayasa Mahkemesi, ayrıca 4 Ağustos 2016’da bizzat ihraç ettiği tutuklu üyesi Alparslan Altan’ın şikâyetini de görüştü.Alparslan Altan'ın talebi ise reddedildi. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne süren Altan, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğini savundu.Kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan, “Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler için hak ihlali (tahliye) kararı sevindiricidir. Umarız AYM hukuka uygun pozisyonuna geri dönmeye karar vermiş olup bu tutum diğer tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri için de devam eder” ifadelerini kullandı.