Son dakika! Andre Ayew uçaktan paylaşım yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. yabancı futbolcu oldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Andre Ayew sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geliyor. Ali Koç'a ait olduğu düşünülen özel bir jetten video paylaşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, bu akşam saat 19:45'de İstanbul'da olacak.