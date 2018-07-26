Son dakika! Andre Ayew uçaktan paylaşım yaptı
Fenerbahçe, Premier Lig'den Swansea City’de forma giyen Ganalı Andre Ayew’i kadrosuna kattı. Ayew, İstanbul yolunda bir video paylaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew bu akşam saat 19:45'de İstanbul'da olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. yabancı futbolcu oldu.
İSTANBUL'A GELİYOR
https://twitter.com/AyewAndre/status/1022470829974667264
Andre Ayew sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geliyor. Ali Koç'a ait olduğu düşünülen özel bir jetten video paylaşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, bu akşam saat 19:45'de İstanbul'da olacak.