Fenerbahçe'nin yeni transferi 29 yaşındaki futbolcu Andre Ayew, imzayı attı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Ganalı futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Basının katılımıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşen imza töreninde Ayew'e Damien Comolli eşlik etti.

Andre Ayew'in ilk sözleri:

Öncelikle herkese merhaba. Fenerbahçe'nin ilgisi ben ilk andan beri çok memnun etti. Yeni bir çağ açtı Fenerbahçe ve bana çok önemli bir vizyon sundu. O yüzden buradayım. Marsilya forması giyerken, bu statta ve müthiş seyirci karşısında 2-2 biten bir maç oynadık ve Valbuena ile 1'er gol attık. İnanılmaz bir maçtı. Valbuena'yla tekrar oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Gomis'le de iyi arkadaşız. Zaman zaman görüşüyoruz. Ama artık o karşı tarafta. Karşı karşıya geleceğimiz için heyecanlıyım.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Beni en çok heyecanlandıran şey ise Fenerbahçe taraftarı. Hala dün gibi hatırlıyorum. Marsilya ile burada oynarken inanılmaz bir taraftar vardı. Onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum.

Stephen Appiah ile konuştuk. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Avrupa'da boy gösterecek olmamız çok kıymetli. Futbol global bir oyun. Süper Lig biraz daha farklı olabilir ama farklı sistemlerde ve ülkelerde futbol oynadım. Evet yeni bir teknik ekiple çalışacağım. Uyum sürecimi kısa sürede atlatıp, katkı sağlayacağım. Buradayım ve çok çalışacağım.

"HEMEN KABUL ETTİM"

Damien Comolli ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Comolli Fenerbahçe'de başlar başlamaz beni aradı ve "Büyük bir kulübe gelmek ister misin?" dedi. Ben de hemen kabul ettim.

Profesyonel olduğum günden beri kendimi hep zorluyorum. Bir futbolcu büyük başarılar elde etmek istiyorsa, çok yönlü olmalı ve kendi geliştirmeli.

Damien Comolli'nin açıklamaları:

Andre Ayew hazır bir şekilde takıma dahil olacak. Yarın takımla idmanlara başlayacak Ayew, Fenerbahçe'de başarılı olacaktır. Ayew bir sene bizde kiralık oynayacak, sonrasında kendisini satın alma opsiyonumuz var.

"HER İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİR"

Ayew kazanmak için burada. Fenerbahçe'ye gelen her futbolcu kazanmak için buraya gelecek.

Ayew'in hangi mevkide oynayacağını Cocu belirleyecek. Andre çok yönlü bir oyuncu. Her iki kanatta da başarılı olabilecek bir isim. Sadece Marsilya'da parlak bir kariyeri gerisinde bırakmadı. Premier Lig'de de çok başarılı oldu. Cocu'nun sistemine çok uyan bir isim.

AYEW RESMEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Andre Ayew transferini resmi twitter hesabından bu video ile resmen duyurdu:



