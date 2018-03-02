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Son Dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66'sı eski öğretmen 72 sendika yöneticisi 138 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

02 Mart 2018, Cuma 10:06
Son Dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 23 ilde devam ettiğini bildirdi.


72 SENDİKA YÖNETİCİSİNE OPERASYON


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yapılan bilgilendirmede, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9 'u Bylock kullanıcısı toplam 72 şüpheli hakkında  02/03/2018  tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Arkara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi. 


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