Son Dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu



72 SENDİKA YÖNETİCİSİNE OPERASYON

Serap Belovacıklı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 23 ilde devam ettiğini bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yapılan bilgilendirmede, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9 'u Bylock kullanıcısı toplam 72 şüpheli hakkında 02/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Arkara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.