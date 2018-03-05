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Son dakika: Ankara'da kırmızı alarm: Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği'nde verilen güvenlik alarmının ardından Ankara polisi, elçilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı

05 Mart 2018, Pazartesi 11:44
Son dakika: Ankara'da kırmızı alarm: Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle bugün açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı. Uyarılar arasında, "Popüler turistik alanları, alışveriş bölgeleri ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı. 
 

"İLAVE TEDBİRLER ALINDI"


Bunun üzerine Ankara Valiliğinden konuyla ilişkin bir açıklama geldi. Valilik, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" açıklamasında bulundu. 
 

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTILDI
 

Elçilik önünde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. ABD elçiliğine çıkan her sokakta polisler uygulama başlattı. Polis ekipleri elçiliğe yakın sokaklarda iş yerlerine gitmek isteyen herkesi, elçilik personeli dahil üst taramasından geçiriyor. Ayrıca, sırtında çanta olan kişiler çok dikkatli şekilde inceleniyor.



ANKARA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A OPERASYON


ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün bir gün süreyle kapatma kararı almasının ardından Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 20 kişi hakkında gözaltı kararı var
 

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


Açıklamada, "İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.


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