Son dakika... Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama



8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gizem Yetil

Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı dün bir patlama meydana geldi.Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi.Patlama sırasında metrelerce mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü.Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi. Valilik konuyla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.