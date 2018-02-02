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Son dakika... Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama

Son dakika... Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.
 

02 Şubat 2018, Cuma 19:21
Son dakika... Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama
Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı dün bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Patlama sırasında metrelerce mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü.


8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi. Valilik konuyla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...


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