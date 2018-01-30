Son dakika... Ankara metrosunda üniversiteli kız raylara düştü

Yaşar Can

Ankara’da Kızılay-Çayyolu metro hattında, Bilkent Üniversitesi öğrencisi N. isimli genç kadın rayların üzerine düştü. Yaralı olduğu öğrenilen öğrencinin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Metro seferleri de durduruldu.Metro hattının Bilkent durağında yaşanan olayda, istasyonda bulunan Ankara Barosu'na üye avukat Şamil Demir "N., trenin ön tekerleri altımda sıkışmış durumda" bilgisini verdi. Av. Demir'in verdiği bilgilere göre N., çevredekilerin sorularına yanıt verebiliyor.İstasyon şu sıralarda, güvenlik görevlileri tarafından boşaltılıyor.Tren seferlerinin durması nedeniyle hat boyunca vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendiriliyor. (Hürriyet)