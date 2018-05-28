Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ankara´da bugün saat 14.00 ila 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istemişti. Ankara'da saat 14:00'te başlayan yağış tüm kentte etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara´da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.

ANONS YAPILIYOR

Ankara teyakkuza geçti. 5 Mayıs’ta sel felaketinin yaşandığı Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde zabıta araçlarından vatandaşlara araçlarını çekmeleri yönünde anons yapılıyor. Ankara Büyükşehir ve Mamak belediyelerine ait, vidanjör, iş makineleri ve personel de teyakkuz halinde hazır bekliyor. Bu arada öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış şu dakikalarda etkili oluyor.

AKAY ALTGEÇİDİ'Nİ YİNE SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor.Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor.

GEÇEN HAFTA ANKARA SELE TESLİM OLMUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs Pazar günü Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuş, ardından da 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurmuştu. Yollar, araçlar sular altında kalmıştı.

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