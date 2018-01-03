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Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi ise Ocak ayı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Enflasyon rakamları az önce açıklandı

03 Ocak 2018, Çarşamba 10:07
Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralık ayında yüzde 12.3 arttı.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.


EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA


Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

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