Son dakika! Aras Özbiliz Willem'e kiralandı
Beşiktaş'ta kendini bir türlü gösteremeyen Aras Özbiliz, Hollanda Ligi ekiplerinden Willem'e kiralandı.
Kadrosunu güçlendirmek takviyeler yapan Siyah-Beyazlılar, aynı zamanda da forma şansı bulamayan oyuncularla yolları ayırmaya çalışıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladığını açıkladı.
"BUGÜN İDMANA ÇIKACAK"
Willem II, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak." ifadeleri kullanıldı. (Haber1903)