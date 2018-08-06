Son dakika! Aras Özbiliz Willem'e kiralandı

Beşiktaş'ta kendini bir türlü gösteremeyen Aras Özbiliz, Hollanda Ligi ekiplerinden Willem'e kiralandı.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 11:05 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 11:08
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Kadrosunu güçlendirmek takviyeler yapan Siyah-Beyazlılar, aynı zamanda da forma şansı bulamayan oyuncularla yolları ayırmaya çalışıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladığını açıkladı.

"BUGÜN İDMANA ÇIKACAK"

Willem II, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak." ifadeleri kullanıldı. (Haber1903)

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